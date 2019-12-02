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Первая Дальневосточная туристическая неделя стартовала на Сахалине

На форуме выступит экс-министр туризма, транспорта и коммуникации Ирландии Франк Фэи
Описание
© Максим Федоров/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сахалинский туристический форум в понедельник открылся в Южно-Сахалинске мастер-классом о тенденциях развития международного маркетинга в сфере туризма. Участие приняли российские и иностранные эксперты. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства области.

Дальневосточная неделя туризма продлится до 8 декабря. Деловая программа будет состоять из серии круглых столов и мастер-классов. В повестке дискуссий - национальные пристрастия туристов и отдельные направления туризма с наибольшим потенциалом в регионе: экологический, горнолыжный и круизный. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал развитие туризма одним из главных направлений работы.

"Это очень значимое мероприятие для всей Сахалинской области, - сказал собеседник агентства. - Дальневосточная туристическая неделя впервые стартовала на Сахалине, на ней мы сможем обсудить проблемы, которые сейчас имеются в сфере туризма, понять, что мы можем предложить туристам, поделиться опытом между регионами. В результате мы ожидаем, что благодаря форуму получится понять, как увеличить туристический поток в регион. В мероприятии принимают участие региональные и федеральные спикеры, дальневосточные регионы, а также экс-министр по туризму, транспорту и коммуникации Ирландии Франк Фэи, который принял участие в мастер-классе, открывшем форум".

Ежегодно Сахалинскую область посещают около 300 тыс. туристов из России и зарубежных стран. В островном регионе на развитие туризма в этом году направлено более 500 млн рублей против 132 млн в 2018 году.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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