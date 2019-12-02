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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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Губернатор Забайкалья объявил траур по погибшим в ДТП с автобусом

Александр Осипов выразил соболезнования семьям погибших в аварии
Описание
© МЧС России/ТАСС

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в понедельник в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

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"Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днем траура", - сказали в пресс-службе.

В день траура на всей территории края приспустят государственные флаги и отменят развлекательные передачи и мероприятия. С утра жители Читы уже оставляют цветы и зажженные свечи у фонтана на привокзальной площади города. Ранее об объявлении траура в понедельник сообщал муниципалитет Сретенского района.

"Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал Осипов.

Причины происшествия устанавливают. Расследованием занимается СК РФ.

В новость были внесены изменения (5:15 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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