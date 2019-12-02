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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП

Врачи будут работать с родственниками погибших во время опознания тел

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минздрава.

"Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй и Шилку. На борту психологи, прибывшие из Москвы сегодня утром. Специалисты будут работать с родственниками во время опознания тел погибших в результате аварии с рейсовым автобусом", - сообщила пресс-служба.

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После психологи отправятся в Шилкинскую больницу, где находятся семь человек, двое из которых в крайне тяжелом состоянии.

"После консилиума будет решаться вопрос возможности транспортировки тяжелых больных в Читу. Накануне врачи Шилкинской центральной районной больницы провели телеконсультацию со специалистами центра имени Бурденко", - отметили в Минздраве региона.

Из 19 пострадавших шестеро в воскресенье были доставлены в Читу. Их госпитализировали в краевую клиническую больницу. Семь человек находятся в Шилкинской больнице, четверо - в Кокуе - в Сретенской центральной районной больнице.

Еще двое остаются в Нерчинской больнице.

"Сейчас готовится вылет самолета центра медицины катастроф в Нерчинскую центральную районную больницу, там находятся два человека в тяжелом состоянии. Планируется вывоз одного, по второму больному вопрос пока не решен", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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