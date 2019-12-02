Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП

"Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй и Шилку. На борту психологи, прибывшие из Москвы сегодня утром. Специалисты будут работать с родственниками во время опознания тел погибших в результате аварии с рейсовым автобусом", - сообщила пресс-служба.

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минздрава.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

После психологи отправятся в Шилкинскую больницу, где находятся семь человек, двое из которых в крайне тяжелом состоянии.

"После консилиума будет решаться вопрос возможности транспортировки тяжелых больных в Читу. Накануне врачи Шилкинской центральной районной больницы провели телеконсультацию со специалистами центра имени Бурденко", - отметили в Минздраве региона.

Из 19 пострадавших шестеро в воскресенье были доставлены в Читу. Их госпитализировали в краевую клиническую больницу. Семь человек находятся в Шилкинской больнице, четверо - в Кокуе - в Сретенской центральной районной больнице.

Еще двое остаются в Нерчинской больнице.

"Сейчас готовится вылет самолета центра медицины катастроф в Нерчинскую центральную районную больницу, там находятся два человека в тяжелом состоянии. Планируется вывоз одного, по второму больному вопрос пока не решен", - добавили в пресс-службе.