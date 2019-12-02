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В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

У девочки диагностировали обморожение стоп второй степени

УЛАН-УДЭ, 2 декабря. /ТАСС/. Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба республиканского МВД в распространенном сообщении.

"Утром 1 декабря на обочине дороги Заиграево - Улан-Удэ, на окраине садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) прохожий 43-летний мужчина обнаружил трехлетнюю девочку. Установлено, что родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сообщили в региональном МВД. Мужчине грозит год лишения свободы.

Ребенка с переохлаждением бригада санитарной авиации доставила Детскую республиканскую клиническую больницу.

"Диагностировано обморожение стоп второй степени. Первую ночь она провела в палате отделения реанимации и интенсивной терапии, сегодня ее планируется перевести в отделение хирургии", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Бурятии.

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РоссияБурятия
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