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Лесопарковые зеленые пояса создают вокруг Владивостока и Артема в Приморье

Создание защитных поясов защитит земли от хозяйственного использования и поможет установить жесткий контроль за рубкой и строительством
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Защитные зеленые лесопарковые пояса, вопрос о которых дважды поднимался на пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина, создают вокруг двух крупнейших городских округов юга Приморья - Владивостокского и Артемовского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Жители Приморья обратили внимание президента РФ Владимира Путина на проблему вырубки лесов в окрестностях Владивостока на большой пресс-конференции в декабре 2017 года. Позже эту проблему озвучили снова на пресс-конференции президента в декабре 2018 года. По ее итогам Путин поручил губернатору Приморья Олегу Кожемяко разобраться с вопросами лесного фонда в регионе. Создание защитных поясов позволит защитить эти земли от хозяйственного использования, установить жесткий контроль за рубкой и строительством и использовать их с учетом мнения горожан, которые, в частности, смогут здесь отдыхать.

"Департаментом градостроительства Приморского края проведена работа с муниципальными образованиями по сбору информации о необходимости создания лесопарковых зеленых поясов, по результатам которой создание зеленых поясов является потенциально возможным на территориях Владивостокского и Артемовского городских округов", - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Специалисты проанализировали данные о границах лесного фонда Владивостокского филиала Приморского лесничества, чтобы исключить территории, подлежащие застройке и перспективному развитию, чтобы определить те земли, где возможно создание поясов. Эту информацию направили главам Владивостокского и Артемовского городских округов, чтобы они приняли решение о создании лесопарковых зеленых поясов.

Как пояснил ТАСС председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий, работа над созданием в регионе таких поясов началась еще до того, как вопрос о них прозвучал на большой пресс-конференции президента. Впервые общественные слушания по этому вопросу состоялись в 2015 году, они прошли в соответствии с изменениями в федеральный закон "Об охране окружающей среды", которые дают возможность создать лесопарковые зеленые пояса. Этот документ в том числе регламентирует территории, которые не могут быть включены в зеленые пояса: загрязненные земли, с участками для размещения объектов капитального строительства, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд земли, участки, указанные в лицензии на пользование недрами, и другие.

По словам Ступницкого, эти общественные слушания не вызвали ажиотажа среди горожан, а сам вопрос тогда был не проработан, в частности, не были указаны границы лесных участков, а данные не были актуализированы. Сейчас необходима большая работа по уточнению всех данных, отметил он.

"Самый главный вопрос здесь - это актуализация границы лесов, количества этих лесов на границе этих участков, потому что необязательно земельный участок совпадает с тем, что на нем эти леса остались, и комплексное развитие территорий, что на этих участках сегодня, зарезервированы ли они под госнужды, зарезервированы ли они под госпрограммы, находятся ли на них уже объекты капитального строительства, вполне возможно, что находятся, и в этом случае их нужно исключить", - сообщил ТАСС Ступницкий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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