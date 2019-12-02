Движение большегрузов ограничили на федеральной трассе в Иркутской области из-за снега

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ограничение на движение большегрузного транспорта ввели утром в понедельник в Иркутской области на трассе Р-258 "Байкал" из-за снегопада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Упрдор "Прибайкалье", в оперативном управлении которого находится участок дороги.

В ночь на понедельник в Иркутской области начался снегопад. Ожидается до минус 10-11 градусов мороза, порывы ветра до 14 м/с. В Иркутске утром образовались многокилометровые пробки.

"Ограничение движения для большегрузного автотранспорта введено на трассе Р-258 "Байкал" на участке км 30 - км 100 [из Иркутска] в сторону [поселка] Култука из-за обильного снегопада. Не исключено ограничение движения для большегрузов и в сторону Иркутска. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок во время снегопада. В течение дня выпадение осадков продолжится", - говорится в сообщении.

На трассе работает снегоуборочная техника.

Дорога федерального значения Иркутск - Улан-Удэ - Чита проходит по Иркутской области, Бурятии и Забайкалью, протяженность - 1,1 тыс. км.