Рекорд турпотока побит в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Рекорд туристического потока за постсоветские годы побит в Крыму. К началу зимы на курортах полуострова отдохнули более 7 млн туристов. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров региона - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Туристический сезон в Крыму считается круглогодичным. Кроме пляжного отдыха, в регионе работают бальнеокурорты, осенью и зимой организованы гастрономические фестивали. Впервые рекордное за постсоветские годы число туристов в Крыму отдохнуло по итогам 12 месяцев 2018 года - около 6,8 млн человек. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре.

"В этом году мы превысили планку в 7 млн туристов. Крым - это второй по посещаемости регион Российской Федерации для туризма и отдыха после Краснодарского края", - сказал Мурадов.

Постпред региона при президенте РФ отметил, что полуостров, несмотря на санкции, становится все более привлекателен для иностранных туристов, в том числе из США и Европы.

Ранее сообщалось, что власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. В 2020 году турпоток в республику, по прогнозам, превысит 8 млн человек.