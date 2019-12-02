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Главы регионов Дальнего Востока скорбят по поводу гибели людей в ДТП в Забайкалье

Соболезнования опубликовали на официальных сайтах правительств и в аккаунтах социальных сетей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главы дальневосточных регионов выражают соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Забайкальском крае и готовы помочь им и пострадавшим в ДТП. Соболезнования опубликованы на официальных сайтах правительств регионов и в аккаунтах глав регионов.

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"Вместе с родными и близкими погибших разделяем горечь и скорбь потери. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Скорейшего выздоровления пострадавшим в автокатастрофе. Знаю, что по поручению председателя правительства Д. А. Медведева оказываются все меры помощи пострадавшим. Но и мы если чем можем, готовы помочь нашим близким соседям и землякам всем необходимым", - сообщил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.

Скорбят вместе с жителями Забайкальского края приморцы.

"К глубокому сожалению, трагедия на трассе унесла жизни людей. Хочу передать слова сочувствия и поддержки всем жителям Забайкальского края, родным и близким всех безвременно ушедших из жизни в результате автокатастрофы. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни", - процитировала пресс-служба администрации Приморья слова губернатора края Олега Кожемяко.

На официальном сайте Камчатского края отмечается, что телеграмма с соболезнованиями направлена в адрес губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Глава региона Владимир Илюхин от лица всех камчатцев и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП.

Телеграмму губернатору Забайкальского края направил также глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Примите глубокие и искренние соболезнования в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии. Произошла страшная трагедия, причины которой, уверен, будут обязательно установлены. Разделяю боль и скорбь всех жителей Забайкальского края", - цитируются в сообщении слова Лимаренко.

Объявлен траур

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в понедельник в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. В день траура на всей территории края будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные передачи и мероприятия. С утра жители Читы уже оставляют цветы и зажженные свечи у фонтана на привокзальной площади города. Ранее об объявлении траура в понедельник сообщал муниципалитет Сретенского района.

Теги
РоссияДТП с автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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