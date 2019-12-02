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Предприятия в Кузбассе обязали ограничить выбросы на 15% из-за погоды

Безветренная погода в регионе может сохраниться еще на несколько дней

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели на сутки в двух городах Кузбасса - Кемерове и Новокузнецке. Там установилась безветренная погода и происходит скопление вредных веществ в нижних слоях атмосферы. Промышленные предприятия в городах должны ограничить выбросы на 15%. Об этом в понедельник сообщила ТАСС синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева.

"У нас режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий - прим. ТАСС) введен на сутки до завтра в Новокузнецке и в Кемерове, мы находимся в одном антициклоне. У нас на данный момент существует приземная инверсия - это неправильно распределение температуры по высоте, то есть у земли намного холоднее, чем на высоте, это приводит к тому, что все вредные вещества держатся у земли. Помимо этого, у нас штиль, ветра практически нет, всего 1-2 метра в секунду. На 15% предприятия должны ограничить выбросы [в атмосферу]", - сказала Поскребышева.

Дневные температуры воздуха в регионе сегодня составляют в районе 10-14 градусов мороза. Наблюдается небольшая дымка и смог. По прогнозам синоптиков, безветренная погода с температурной инверсией в Кузбассе может сохраниться еще на несколько дней. Решение о продлении режима неблагоприятных метеоусловий и ограничении вредных выбросов у промышленных предприятий будет приниматься ежедневно в соответствии с фактической погодой.

Теги
РоссияКемеровская область
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