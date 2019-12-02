Движение грузовиков на трассе "Байкал" в Приангарье ограничили из-за снега

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ограничение на движение большегрузов на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области ввели в обе стороны из-за снега. Ранее оно действовало только в сторону поселка Култука из Иркутска. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Упрдор "Прибайкалье", в оперативном управлении которого находится участок дороги.

В ночь на понедельник в Иркутской области начался снегопад. Ожидается до минус 10-11 градусов мороза, порывы ветра до 14 м/с. В Иркутске утром образовались многокилометровые пробки. На трассе Р-258 утром ввели ограничение на движение большегрузов в сторону поселка Култука из Иркутска.

"Сейчас введено ограничение на Р-258 в обе стороны", - говорится в сообщении.

На трассе работает снегоуборочная техника.

Дорога федерального значения Иркутск - Улан-Удэ - Чита проходит по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю, ее протяженность - 1,1 тыс. км.