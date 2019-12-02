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В Хабаровске проверяют видео с тигром, который преследовал машину с людьми

Очевидцы, ехавшие в машине, увидели хищника в лесистой местности
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Специалисты Центра "Амурский тигр" изучают видео и место съемки в Хабаровском крае, где во время преследования автомашины с людьми зафиксировали амурского тигра. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети Instagram.

Как следует из опубликованного видеоролика, люди, ехавшие в машине, увидели хищника в лесистой местности. Тигр вышел на дорогу и начал преследовать машину. Очевидцы за кадром отметили, что животное прибавило скорость, затем тигр отстал от транспорта.

"Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. Место съемки уже проверяют. Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше - тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение", - говорится в сообщении.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае.

Теги
РоссияХабаровский край
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