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Штормовое предупреждение о снегопаде и сильном ветре объявили на Камчатке

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов

ТАСС, 2 декабря. Штормовое предупреждение о снегопаде и метелях с сильным ветром объявили на 3 декабря в Камчатском крае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"3 декабря днем в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского районов ожидается сильный снег, ветер восточный 15-20 м/с, на юго-западном побережье - 28-33 м/с, на юго-восточном побережье 25-30 м/с, метель", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС региона, погода может привести к затруднению движения на дорогах. Также возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Главам муниципальных районов и городских округов направлены рекомендации, как избегать происшествия и минимизировать их возможные последствия.

"Не исключается возможность осложнения обстановки на автомобильных дорогах и нарушений в системе электроснабжения. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует населению на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Теги
РоссияКамчатский край
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