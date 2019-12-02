В Приморье сократят более 2 тыс. работников градообразующего предприятия

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. работников Дальнегорского химического комбината в Приморском крае будут сокращены в марте. Об этом сообщили в понедельник на сайте федерации профсоюзов по Приморскому краю.

Горно-химический комбинат "Бор" был градообразующим для Дальнегорска и выпускал 20 видов боросодержащей продукции. На производстве работали около 3 тыс. сотрудников. 30 октября 2019 года предприятие по решению арбитражного суда Приморского края признали банкротом. Открыто конкурсное производство.

"2 тыс. 182 работника ООО "Дальнегорский химический комбинат "БОР" получили уведомления о сокращении с 1 марта 2020 года. Ожидается, что они будут трудоустроены на другое предприятие. Сведений о том, что производство в Дальнегорске будет закрыто, нет", - говорится в сообщении.

ООО "Дальнегорский ГОК" - предприятие, действующее с 2016 года на производственной базе находящегося в процедуре банкротства ГХК "Бор". Предприятие постоянно испытывало финансовые трудности, в ноябре 2015 года арбитражный суд Москвы вынес решение о его банкротстве.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора - на сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России.