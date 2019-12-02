Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов под Владикавказом

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, закрыта для грузовиков из-за непогоды на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС республики Северная Осетия.

"С 13 часов 00 минут 01 декабря 2019 года в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.