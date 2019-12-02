Южнокорейская НПО подала жалобу на доминирование в кинотеатрах ленты "Холодное сердце - 2"

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО) из Южной Кореи подала жалобу в прокуратуру страны на местное подразделение компании Walt Disney в связи с возможным нарушением антимонопольного законодательства. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap .

По его данным, НПО "Комитет за общественное благосостояние" считает нарушением тот факт, что 23 ноября мультфильм "Холодное сердце - 2" демонстрировался более 16 тыс. раз в 88% южнокорейских кинотеатров. Тем самым, полагают в организации, был нарушен антимонопольный закон, запрещающий одной компании занимать более 50% рынка. "Таким образом Walt Disney Co. за короткие сроки намеревается получить огромные прибыли, ограничивая при этом выбор граждан", - говорится в сообщении.

Неделю назад группа представителей южнокорейской киноиндустрии распространила заявление, в котором призвала правительство принять меры с тем, чтобы не допустить доминирования на экранах страны высокобюджетных фильмов. Месяцем ранее Министерство культуры, спорта и туризма заявило, что может законодательно ограничить количество показов того или иного фильма, однако это вызвало резкую критику у прокатчиков.

Американский анимационный фильм "Холодное сердце - 2" пользуется большим интересом в Южной Корее. По данным национального Комитета развития кинематографии, по состоянию на 1 декабря данный фильм, премьера которого состоялась 21 ноября, посмотрели более 8,6 млн человек. Эта отметка была достигнута на две недели быстрее по сравнению с первой частью и многими другим фильмами. Ожидается, что уже на этой неделе будет достигнут показатель в 10 млн человек.