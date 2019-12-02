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Власти Кубани планируют построить медицинский кластер в Краснодаре к 2030 году

В районе Знаменского и Зеленопольского поселков на площади более 57 га возводится онкологический центр

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Крупный кластер для решения проблемы доступности медицинской помощи построят в Краснодаре к 2030 году , сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор края Анна Минькова.

Стройка идет в северо-восточной части Краснодара в районе поселков Знаменского и Зеленопольского, возводится первый объект медицинского кластера - онкологический центр. Под строительство выделено более 57 га. Для улучшения доступности планируется проложить транспортный коридор, который свяжет этот район с центральной частью города.

"Сегодня выстраивается новая модель системы здравоохранения. Губернатором края было принято решение о создании мощного медицинского кластера в Краснодаре, построены учреждения будут к 2030 году. Там будут новый краевой онкоцентр с поликлиникой и дневным стационаром, больница скорой медицинской помощи со 150 круглосуточными бригадами скорой помощи. Кроме того, в медкластер войдут наркологический диспансер с поликлиникой и центром реабилитации, а также инфекционная больница для взрослых и детей", - сказала Минькова.

Она отметила, что кроме переполнения существующего онкоцентра в Краснодаре также актуальной является проблема с нехваткой мест в инфекционной больнице, по ее словам, в сезон простуды и гриппа людей вынуждены размещать в коридорах из-за нехватки мест в палатах. Также в состав медкластера войдет перинатальный центр. На Кубани в течение трех лет построят детскую больницу на территории 46 тыс. кв. м, что позволит решить проблему операций, которые ранее в Краснодарском крае не проводились, кроме того, начинается строительство второй очереди краевой больницы №1.

Минькова сказала, что активное строительство медицинских объектов в регионе необходимо для обеспечения предоставления качественной помощи населению не только в краевой столице, но и на селе.

"Мы покупаем новые магнитно-резонансные томографы - это дорогостоящее оборудование, но оно дает правильные диагнозы и гарантирует назначение правильного лечения, это важно. Конечно, в основном приезжают в Краснодар, потому что есть внутренняя такая уверенность, что здесь вылечат. Вот эту пропасть нужно ликвидировать. Все выстраивается с первичного звена", - отметила Минькова.

Теги
РоссияКраснодарский край
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