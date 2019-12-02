В Забайкалье после ДТП с автобусом проверят весь пассажирский транспорт

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. В Забайкальском крае после падения с моста в Сретенском районе рейсового автобуса, в результате которого погибли 19 человек, проверят весь транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки Об это сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Александр Осипов.

"Ввиду того, что и зимний период сейчас у нас, и это событие произошло, целый ряд таких событий или близких к ним по характеру произошел в других регионах страны, прокуратурой уже отданы указания о проведении тщательной проверки всех транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевозками", - сказал Осипов.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших, 19 из которых госпитализировали.