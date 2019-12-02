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Ситуация с трансплантацией почки детям

Второго близнеца планируют отправить с Сахалина в Москву на операцию на почки 3 декабря

Власти региона сообщили, что готовы оплатить перелет второму ребенку за счет бюджета области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Одного из девятимесячных братьев-близнецов, нуждающихся в трансплантации почек, планируется перевезти из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря. Об этом в понедельник сообщила ТАСС мать близнецов Дарья Кузнецова.

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Дети сахалинцев Дарьи и Сергея Кузнецовых нуждаются в скорейшей пересадке почек. В Сахалинской области такие сложные операции не проводят, поэтому оперировать близнецов будут в Москве. Одного из братьев уже доставили в Российскую детскую клиническую больницу, сейчас ему вводят необходимые для операции вакцины. Второй брат, страдающий аналогичным заболеванием, пока находится в Южно-Сахалинске, его консультируют московские специалисты. Московские врачи планируют провести операцию для детей в январе 2020 года.

"На этой неделе точно [ребенок будет отправлен в Москву]. Ждем официальный вызов из Москвы, чтобы покупать билеты и собираться. Мы планируем во вторник. Наши врачи хотят отправиться завтра", - сообщила собеседница агентства, добавив, что состояние ребенка сейчас стабильное.

На прошлой неделе в региональном Минздраве ТАСС рассказали, что глава ведомства Владимир Ющук взял ситуацию под личный контроль и приложил все усилия для госпитализации детей в Москву и по возможности скорейшего начала лечения. Он держит связь с родителями близнецов и представителями Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), где будут оперировать детей.

В сахалинском правительстве добавили, что областные власти готовы оплатить перелет второму ребенку за счет бюджета региона. Планируется организация перелета в сопровождении двух врачей-реаниматологов и мамы. Также местные власти уточнили, что семья близнецов числится как благополучная. На протяжении всей жизни младенцев им оказывалось бесплатное дорогостоящее лечение.

Теги
РоссияСахалинская областьСитуация с трансплантацией почки детям
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