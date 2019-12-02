Дети ветеранов рассказали жителям Панамы о подвигах солдат в Великой Отечественной войне

ТАСС, 2 декабря. Первая в истории акция, посвященная Дню Неизвестного солдата, прошла в Панаме в воскресенье на территории Русской православной церкви в столице латиноамериканской страны - городе Панама.

"Мы организовали это мероприятие, чтобы рассказать панамцам историю этого дня памяти. Организаторы продемонстрировали видеофильм, посвященный дате, участники читали стихи и пели песни о Неизвестном солдате. Была также проведена минута молчания, и были зажжены памятные свечи. На встрече присутствовали дети живущих в Панаме ветеранов, которые поделились рассказами о своих родственниках, показали фотографии, ведь истории реальных людей всегда вызывают живой и неподдельный интерес", - рассказала ТАСС координатор движения "Бессмертный полк" в Панаме Анна Гончарова.

По ее словам, мероприятие посетили также представители посольства РФ в стране, а всего акция собрала около 40 человек, которые в дальнейшем намерены принять участие в других памятных встречах. "В Панаме есть клуб моделирования, участники которого интересуются, в частности, советской техникой периода Второй мировой войны. Мы пригласили их поучаствовать в праздновании 75-летия Победы", - отметила организатор.

"Это первая акция подобного рода в Панаме, и проведение таких мероприятий крайне важно, особенно в условиях, когда некоторые пытаются перевернуть и исказить исторические факты. К сожалению, живых свидетелей тех событий все меньше, и если не нам рассказывать о них миру, то кому?" - заключила Анна Гончарова.

День Неизвестного солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года 3 декабря в связи с тем, что в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.