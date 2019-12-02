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Метеорологи не прогнозируют возникновения Эль-Ниньо и Ла-Нинья в ближайшие месяцы

Тем не менее во Всемирной метеорологической организации сообщили, что этот прогноз не означает, что не будет "необычной или экстремальной погоды"

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) считает невысокой вероятность формирования в ближайшие три месяца природных феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья. В опубликованном ею в Женеве информационном бюллетене говорится, что шансы на "нейтральные условия" в период с декабря по февраль "расцениваются примерно в 65%, а шансы на возникновение Эль-Ниньо, заключающегося в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в восточной части Тихого океана, а также на Ла-Нинья, означающего падение температуры поверхностного слоя воды ниже климатической нормы, "составляют соответственно 30% и 5%".

С июля 2019 года температура оставалась "нейтральной", и это означало отсутствие обоих природных явлений, поясняет ВМО. В октябре и начале ноября температура поверхностного слоя воды повысилась, приблизившись к уровню возникновения Эль-Ниньо, однако "большинство атмосферных индикаторов над тропической частью Тихого океана остались нейтральными". Это дало основание для прогноза, что "температура, скорее всего, вернется после ноября к средним уровням" и в первой половине 2020 года сохранятся ее нейтральные с точки зрения вероятности Эль-Ниньо и Ла-Нинья значения.

Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис, этот прогноз отнюдь не означает, что не будет "необычной или экстремальной погоды". Она обратила внимание в этой связи на наводнения, от которых пострадала Восточная Африка, а также на засуху в Австралии и в некоторых районах Юго-Восточной Азии. Все это произошло не вследствие Эль-Ниньо, а из-за "других климатических условий", пояснила официальный представитель.

ВМО прогнозирует на декабрь-февраль температуру ниже средних значений "на довольно небольших участках суши, включая юг центральной части Азии и небольшую экваториальную часть на востоке Африки". Близкие к нормальным температурные условия ожидаются на востоке экваториального района Тихого океана. Вместе с тем, "тенденция к глобальному потеплению сказывается на температуре поверхностного слоя воды и атмосферы", напомнили в организации.

На большей части Европы и в Исландии эксперты считают более вероятной температуру выше средних значений. Прежде всего это относится к югу Европы. Во многих районах на севере Старого Света вероятны осадки выше нормы. В ВМО расценивают как "очень высокую" вероятность того, что на большей части Австралии, Индонезийского архипелага и на юго-западных тихоокеанских островах температура будет выше нормы. В Африке теплее обычного будет, как ожидается, на юге континента. Аналогичная ситуация прогнозируется для Центральной Америки, Карибского бассейна и ряда южных районов Северной Америки, а также для юга тропического пояса Южной Америки.

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Швейцария
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