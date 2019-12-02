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Мать семерых детей на Камчатке лишили родительских прав за нежелание воспитывать детей

Шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 12 лет передали в приемную семью

ТАСС, 2 декабря. Суд в Камчатском крае по заявлению местного управления образования лишил родительских прав мать семерых детей за неисполнение обязанностей по их воспитанию. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

Шестеро детей являются несовершеннолетними - в возрасте от 5 до 12 лет, еще одному уже исполнилось 18 лет. Периодически детей направляли в интернаты и детские дома. Детям требовалась медицинская помощь.

"В суде установлено, что женщина, мать-одиночка, собственного жилья не имеет, злоупотребляет спиртными напитками. Воспитанием несовершеннолетних она не занималась. С учетом заключения прокурора решением суда она лишена родительских прав в отношении шестерых несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на суд 37-летняя женщина не явилась, но дала согласие на лишение ее родительских прав.

Шестерых несовершеннолетних детей передали в приемную семью, "где проживают в хороших бытовых условиях и комфортном психологическом климате".

Теги
РоссияКамчатский край
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