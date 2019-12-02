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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

В Стамбуле иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке

После литургии митрополит Михаил поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за большую заботу об Украине и отметил, что тот продолжает работать для того, чтобы раскольническая ПЦУ "вошла в полное общение с другими поместными церквами"

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые прошла божественная литургия на украинском языке, которую провели иерархи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Впервые на украинском языке совершалась божественная литургия иерархами Православной церкви Украины", - сообщается в Facebook религиозной организации.

В богослужении, которое состоялось в воскресенье, приняли участие митрополиты Луцкий и Волынский Михаил, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архимандрит Харлампий, который окормляет украинскую общину в Стамбуле, а также представители государственной власти Украины - заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

После литургии митрополит Михаил поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за большую заботу об Украине и отметил, что тот не только предоставил томос, но "продолжает и дальше трудиться" для того, чтобы раскольническая ПЦУ "вошла в полное общение с другими поместными церквами".

С заключительным словом к пастве обратился Боднар, который поблагодарил за возможность участия в общей молитве на украинском языке за пределами страны.

Ситуация вокруг ПЦУ

15 декабря 2018 года в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. По его итогам президент Петр Порошенко, который несмотря на то, что на Украине церковь отделена от государства, лично принимал участие в собрании раскольников, объявил о создании в стране новой церковной структуры - автокефальной поместной православной церкви. Константинопольский патриарх 6 января этого года предоставил ПЦУ томос об автокефалии. Новую церковную структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отвергла приглашение Константинополя участвовать в соборе и объявила о нелегитимности как самого этого собрания, так и созданной им структуры. ПЦУ признали три из 15 поместных православных церквей - помимо Константинопольской, это Элладская и Александрийская.

Теги
УкраинаТурцияСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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