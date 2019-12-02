Прокуратура просит отклонить жалобу журналиста Голунова на бездействие СК

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прокурор просит отклонить жалобу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается жалоба.

"Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются", - сказала представитель Генпрокуратуры в суде.

Прокурор отметила, что дело маркировано грифом "секретно", Голунов остается в статусе свидетеля и на данном этапе знакомить его с материалами дела нецелесообразно.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

Защита Голунова в жалобе просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, он просит суд обязать следователя устранить нарушения.