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ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России

В ведомстве сообщили, что с начала года на дорогах уже погибло более 15 тыс. человек
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тыс. человек. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

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"Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тыс. человек погибли и около 160 тыс. человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться", - сказал он.

Помощь скорой

В ГИБДД также сообщили, что 6% от числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в РФ гибнут до прибытия скорой помощи, еще 16% умирают в больницах.

"Нас очень беспокоит, что на местах ДТП до прибытия скорой медицинской помощи гибнут 6% участников ДТП, 6% гибнут в период доставления с места ДТП до больницы и 16% - это скончавшиеся в первые сутки нахождения в медицинском учреждении", - сказал он.

В свою очередь в апреле этого года глава Госавтоинспекции Михаил Черников отмечал снижение уровня смертности на дорогах федерального значения, а всего за прошлый года погибли в ДТП более 19 тыс. человек. Как подчеркнул Черников, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен на сокращение числа погибших на дорогах страны к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Таким образом, так называемый социальный риск через шесть лет не должен превышать четырех погибших на 100 тыс. населения.

Теги
Россия
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ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Замглавы ведомства Олег Понарьин подчеркнул, что в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно
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