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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Руководители регионов России соболезнуют родным погибших в ДТП в Забайкалье

Слова поддержки опубликованы на официальных сайтах правительств регионов и в аккаунтах глав субъектов страны

ТАСС, 2 декабря. Главы российских регионов выразили соболезнование родным и близким погибших в крупном ДТП в Забайкальском крае. Слова поддержки опубликованы на официальных сайтах правительств регионов и в аккаунтах глав субъектов РФ.

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"От имени жителей Республики Ингушетия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Забайкалье. Всем пострадавшим в этом ДТП желаю скорейшего выздоровления", - написал в соцсети Instagram глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Соболезнования от имени жителей Адыгеи и от себя лично выразили глава республики Мурат Кумпилов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Вся Кубань скорбит вместе с вами, гибель близких людей - это невосполнимая потеря, с которой сложно смириться. В эти трудные дни желаю вам больших душевных сил и мужества", - приводит пресс-служба регионального правительства слова телеграммы Кондратьева, отправленной в адрес главы Забайкальского края Александра Осипова.

Телеграммы с соболезнованиями и с пожеланиями скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате ДТП, на имя губернатора Забайкалья направили также главы Волгоградской, Тамбовской, Тульской, Курганской областей, Липецкой, Воронежской, Челябинской, Тверской областей, республик Мордовия и Якутия, Хабаровского края.

"Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить боль такой потери. В эти тяжелые дни Брянская область скорбит вместе с вами. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, родственникам погибших - терпения и душевных сил", - отметил глава региона Александр Богомаз. Соболезнования выразили также губернатор Югры и председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков.

"От лица ленинградцев, с болью узнавших о трагедии, хочу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мы разделяем горе жителей Забайкалья и скорбим вместе с ними", - написал в телеграмме, отправленной главе Забайкалья Александру Осипову, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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