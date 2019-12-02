{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Открытие Дальневосточной ярмарки в Москве перенесли из-за траура по погибшим в Забайкалье

Ярмарка, на которой будут представлены продукты и сувениры всех одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа, будет работать с 3 по 8 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная ярмарка, которая должна была открыться в понедельник на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока", начнет работать на день позже из-за траура по погибшим в ДТП в Забайкалье. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете мероприятия.

"Открытие ярмарки перенесено на завтра на 11:00 в связи с трауром в Забайкалье", - сказал собеседник агентства.

Ярмарка, на которой будут представлены продукты и сувениры всех одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа, будет работать до 8 декабря.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в понедельник в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. В день траура на всей территории края приспустят государственные флаги и отменят развлекательные передачи и мероприятия. Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.

Теги
РоссияДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Реклама на ТАСС
В России подвели итоги "Черной пятницы"
Самыми активными в период распродаж оказались покупатели в возрасте от 25 до 34 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС