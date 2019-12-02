Открытие Дальневосточной ярмарки в Москве перенесли из-за траура по погибшим в Забайкалье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная ярмарка, которая должна была открыться в понедельник на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока", начнет работать на день позже из-за траура по погибшим в ДТП в Забайкалье. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете мероприятия.

"Открытие ярмарки перенесено на завтра на 11:00 в связи с трауром в Забайкалье", - сказал собеседник агентства.

Ярмарка, на которой будут представлены продукты и сувениры всех одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа, будет работать до 8 декабря.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в понедельник в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. В день траура на всей территории края приспустят государственные флаги и отменят развлекательные передачи и мероприятия. Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.