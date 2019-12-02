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ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Замглавы ведомства Олег Понарьин подчеркнул, что в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

"Важен процесс организации перевозок. Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах", - сказал он на семинаре по обеспечению дорожного движения.

По его словам, выход из этой ситуации один - возвращаться к старому советскому способу, то есть использовать комфортный, массовый общественный транспорт.

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