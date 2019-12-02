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В Центральной России ожидаются снегопады и небольшие морозы

При этом с 5 декабря синоптики ожидают повышение температуры воздуха до плюс 2 градусов

ТАСС, 2 декабря. Снегопады и небольшое понижение температуры воздуха ожидаются 3-4 декабря в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в ряде областей возможно усиление ветра, следует из сообщений на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Воронежской области, по данным регионального гидрометцентра, в ближайшие двое суток ожидается снег, северо-восточный ветер 4-12 м/с. В ночь на 3 декабря столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, днем будет около 3-4 градусов мороза. Усиление ветра до 14 м/с ожидается в среду, осадки сохранятся. В четверг температура воздуха повысится до плюс 2 градусов.

Порывистый ветер до 15 м/с ожидается 2 декабря в Ярославской и Костромской областях, по данным местных ЦГМС, 3 и 4 декабря пройдет снег, температура воздуха составит до минус 3 градусов днем и минус 5 градусов ночью. Такая погода продержится до четверга, отметили синоптики.

В Смоленской области умеренный снег начнется в ночь на вторник, продолжится в среду, температура воздуха, по данным регионального ЦГМС, будет колебаться от минус 2 до минус 5 градусов, днем 4 декабря потеплеет до плюс 1 одного градуса. Перепады температуры от плюс 1 градуса до минус 7-8 градусов и небольшие снегопады также ожидаются во Владимирской, Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, областях, из-за чего, по информации синоптиков, на дрогах возможна гололедица.

До минус 5-7 градусов столбики термометров будут опускаться в ночные часы 2-4 декабря в Тульской области, в этот период ожидаются небольшой и умеренный снег, отметили в региональном гидрометцентре. Аналогичный прогноз сделали в ЦГМС Брянской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тверской областей. В дневные часы в этих регионах температура будет держаться на уровне минус 2-3 градусов.

По данным сайта Гидрометцентра России, с 5 декабря и до начала следующей недели на значительной части Центральной России ожидается повышение температуры воздуха до плюс 2 градусов, возможны небольшие дожди, мокрый снег.

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