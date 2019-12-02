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Кабмин одобрил новые правила надзора в области обращения с животными

За Минприроды, в частности, закрепляются полномочия по выработке государственной политики, Росприроднадзор будет следить за обращением с дикими животными в неволе, а Россельхознадзор - за использованием животных в культурно-зрелищных целях

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство России приняло постановление о вступлении в силу с 1 января 2020 года новых правил государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минприроды России.

"Правила организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными разработаны Минприроды России в соответствии с графиком подготовки правительственных актов, необходимых для реализации Федерального Закона "Об ответственном обращении с животными", утвержденным вице-премьером Алексеем Гордеевым", - говорится в сообщении. Документ "устанавливает порядок организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животным на федеральном уровне, что будет способствовать развитию правоотношений в области ответственного и гуманного обращения с животными".

В пресс-службе ведомства также напомнили о разграничении полномочий профильных ведомств по обращению с животными (соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в июле 2019 года - прим. ТАСС). За Минприроды, в частности, закреплялись полномочия "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обращения с животными, по установлению порядка организации деятельности общественных инспекторов в этой области".

В сферу деятельности Росприроднадзора правительство постановило отнести государственный надзор в области обращения с дикими животными, которые содержатся или используются в неволе. Сюда также относятся виды, занесенные в Красную книгу или охраняемые международными договорами. За Россельхознадзором закреплены полномочия по надзору в области использования животных в культурно-зрелищных целях, а также по лицензированию деятельности по содержанию и использованию их в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

"При подготовке проекта постановления Минприроды России учитывало замечания и предложения, поступавшие от общественных, экспертных организаций, а также представителей экспертного сообщества, в том числе экспертной группы по вопросам обращения с животными автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", - добавили в ведомстве.

Закон о запрете жестокого обращения с животными

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва и рассматривался восемь лет. Закон устанавливает основные принципы обращения с животными, основанные на ответственном, нравственном и гуманном отношении к ним. Закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Регламентируются требования к содержанию и использованию животных, устанавливаются правила защиты их от жестокого обращения, запрещается пропаганда жестокого обращения с ними, а также вводятся требования к содержанию домашних и служебных животных, к использованию их в культурно-зрелищных мероприятиях.

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