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Суд признал законным заочный арест сбежавшего из РФ участника акции 27 июля Губайдулина

Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде. По данным следствия, он находится в Литве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным заочный арест участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда - без изменения", - огласила судья.

По данным следствия, Губайдулин находится в Литве.

Его обвиняли в покушении на применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья. Затем следователи СК предъявили ему новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья). 30 октября Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест находящегося в международном розыске Губайдулина. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.

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