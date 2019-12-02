Злоумышленники вновь "минируют" суды Петербурга и требуют 120 биткойнов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей эвакуируют из зданий судов в Санкт-Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании и требовании перевести злоумышленникам 120 биткойнов, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский, Невский, Приморский районные суды эвакуированы. Все также требуют 120 биткойнов", - говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения неоднократно поступали в суды Петербурга на прошлой неделе. Информация об угрозе взрывов не подтвердилась.