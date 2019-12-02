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Справороссы вновь предложат ввести пожизненный срок для крупных наркоторговцев

Замруководителя думских справороссов Олег Нилов также пообещал внести в Госдуму законопроект о тюремном заключении наркозависимых в случае их отказа от лечения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" вновь внесут в Госдуму законопроекты о пожизненном сроке для крупных наркоторговцев, а также о тюремном заключении наркозависимых в случае их отказа от лечения. Об этом в понедельник сообщил замруководителя думских справороссов Олег Нилов.

"Главный закон, который в очередной раз мною и моими коллегами будет внесен, именно о том, чтобы [была введена] высшая мера - пожизненный срок, конфискация всего имущества этих наркобаронов, этих мафиози прежде всего", - сказал Нилов, выступая на круглом столе в нижней палате по теме борьбы с распространением наркотиков в интернете.

Депутат при этом уточнил, что "речь не идет о студентах, которые где-то дозу продали". "По факту мы их (наркокартели - прим. ТАСС) должны признать на уровне террористических организаций", - добавил он.

Второй законопроект, который Нилов пообещал внести в Госдуму в ближайшее время, касается введения уголовных сроков для лиц, у которых диагностирована наркозависимость. "Когда употребление наркотиков становится медицинским диагнозом, я предлагаю приравнять это к уголовному преступлению и при вынесении приговора по этой уголовной статье давать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности - принудительное лечение", - пояснил парламентарий. Нилов заметил, что в случае отказа от лечения наркоманов нужно содержать в отдельных учреждениях с более мягким режимом, отдельно от осужденных по другим статьям УК. "Но изоляция должна быть максимальная", - убежден Нилов.

"Вот этот второй закон мною в очередной раз будет внесен", - резюмировал он, добавив, что для борьбы с распространением наркотиков необходимо принимать пакет законопроектов.

Теги
РоссияНилов, Олег Анатольевич
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