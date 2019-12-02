"Швабе" представил новый аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представил на Российской неделе здравоохранения новый аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных SLE 6000, сообщила пресс-служба холдинга.

Новая модель имеет несколько режимов неинвазивной вентиляции, встроенный пульсоксиметр MASIMO, возможность подключения капнографа и функцию автоматического поддержания концентрации кислорода. Линейку выпускает Уральский оптико-механический завод им. Яламова.

"Мы изготавливаем аппараты SLE для неонатальной искусственной вентиляции легких более 10 лет. Это высокотехнологичное оборудование, отвечающее высоким требованиям к детской медицине. Новая модель, соответственно, более современная и адаптивная, на рынке она составит конкуренцию немецким, швейцарским и американским аналогам", - приводятся в сообщении слова замглавы "Швабе" Ивана Ожгихина. Он отметил, что холдинг уже поставил несколько сотен аппаратов SLE 5000 в десятки перинатальных центров по всей России.

Новый аппарат использует бесклапанную технологию, исключающую пневмоэффект, и является гибкой модульной системой, способной адаптироваться к возникающим по мере технологического развития обновлениям.