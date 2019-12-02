Коллегия судей на Кубани проверит сведения о матерящемся судье

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края проводит проверку по факту появления аудиозаписи, на которой, по предварительным данным, судья районного суда Краснодара в ходе процесса позволил себе употребление нецензурной брани. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда, судья уже подал в отставку.

В Telegram-канале Baza в понедельник появилась аудиозапись судебного процесса, на которой слышно, как судья употребляет нецензурную брань при общении с одной из сторон, участвующей в заседании. Авторы публикации сообщают, что якобы процесс проходил в Советском районном суде Краснодара. "Квалификационной коллегией судей назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнила, что судья Советского районного суда Валерий Мурсалов, который упоминается в записи в Telegram-канале, подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. "По решению квалификационной коллегии судей Краснодарского края с 1 января 2020 года его полномочия будут прекращены", - отметили в суде.