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Трассы на горе Эльбрус откроют для катания с 5 декабря

Этот горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" станет юбилейным

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Администрация курорта "Эльбрус" объявила об открытии лыжных трасс для катания с 5 декабря, сообщается на странице курорта в социальной сети Instagram в понедельник.

"В четверг, 5 декабря, мы откроем горнолыжные трассы на Эльбрусе. Долгожданный снег и оснежение сделали свое дело, новые ратраки (специальное транспортное средство на гусеничном ходу для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс - прим. ТАСС) подготовят трассы, и они покроются "вельветом", - говорится в сообщении. "Вельветом" называют характерные бороздки снега на горнолыжном склоне, которые формируют снегоуплотнительные машины. Игра света и тени "вельвета" дает горнолыжнику четкую картину поверхности трассы, что делает катание более уверенным и безопасным.

Отмечается, что посетителей в этот день ждет сюрприз - цена абонемента для катания от станции "Гара-Баши" до станции "Азау" будет снижена. "Стоимость ски-пасса на один день будет составлять 1,5 тыс. рублей (в обычные дни стоимость абонемента начинается с 2 тыс. рублей - прим. ТАСС) для взрослых и 750 рублей для детей от 6 до 13 лет включительно. Дата торжественного открытия сезона 2019/2020 будет объявлена дополнительно", - отмечается в сообщении.

Открытие юбилейного зимнего сезона 2019-2020 годов на горнолыжном курорте "Эльбрус", которое было запланировано на 30 ноября, перенесено на более поздний срок из-за недостаточного количества снега. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Власти республики ожидают увеличения числа туристов в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошло года.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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