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"Молодая гвардия" разработала мобильное приложение для борьбы со стихийными свалками

Приложение "Экопатруль" будет доступно для скачивания уже в ближайшее время, уточнили в "Молодой гвардии"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) создали мобильное приложение "Экопатруль", которое позволяет в режиме онлайн фиксировать местоположение несанкционированных свалок. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба МГЕР.

"Приложение "Экопатруль" является первым в своем роде, оно позволяет эковолонтерам "Молодой гвардии" и региональному оператору незамедлительно реагировать на сообщения от граждан о стихийных свалках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приложение может установить любой желающий, оно автоматически определяет местоположение пользователя. "Пользователь может сделать фото стихийной свалки, которое закрепляется за местом проведения съемки. Затем пользователь отправляет координаты места и фото, где оно было сделано, в приложение. Дальше это сообщение обрабатывают эковолонтеры МГЕР", - пояснили в пресс-службе.

Приложение "Экопатруль" будет доступно для скачивания в ближайшее время, уточнили в "Молодой гвардии".

Приложение было создано в рамках "ЭкоЛогичного проекта", который МГЕР реализует в каждом регионе России. "Мы видим огромный интерес среди молодежи. Благодаря проекту, который стартовал летом 2019 года, эковолонтеры прививают людям культуру разумного потребления и действий по сохранению окружающей среды", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя координационного совета МГЕР Егора Литвиненко.

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