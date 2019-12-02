Мурманские власти заменят выдачу земли многодетным семьям денежными выплатами с 2020 года

МУРМАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи в Мурманской области с 2020 года будут получать денежные выплаты взамен земельных участков. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".

"С 1 января мы предлагаем альтернативу - единовременную выплату 340 тыс. рублей. Деньги можно потратить на территории Мурманской области на покупку жилья, на первый взнос или погашение ипотеки, кредитов и займов", - написал Чибис.

Сейчас по закону многодетные семьи могут получить земельный участок, чтобы, например, начать строительство дома. Однако, как написал Чибис, по факту более тысячи семей в регионе предпочли бы деньги взамен земли. Согласно опубликованным на сайте областного правительства данным, за семь лет из почти 1,5 тыс. многодетных семей, уже получивших земельные участки, разрешение на строительство получили лишь 174, строительство начали 43 семьи, ввели дома в эксплуатацию только 12. Это связано как с климатическими условиями Крайнего Севера, так и с отсутствием необходимой инфраструктуры.

В ближайшие три года на денежные выплаты многодетным семьям взамен бесплатных земельных участков из областного бюджета планируется направить около 360 млн рублей. Соответствующий законопроект подписан правительством региона и в ближайшее время должен быть утвержден областной думой.

Как отметил на заседании областного правительства в понедельник министр соцразвития региона Сергей Мякишев, денежная выплата должна помочь многодетным семьям улучшить жилищные условия и при этом сработать на экономику региона, активизировав жилищное строительство.