Генсек ООН призвал лидеров "не зарывать голову в песок" в борьбе с изменениями климата

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Страны должны избавиться от угольной зависимости и установить плату за выбросы углерода для сохранения жизни на планете. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Он отметил, что сейчас человечество стоит на развилке. "К концу следующего десятилетия мы окажемся на одной из двух троп. Либо мы сдадимся, пройдя точку невозврата, и поставим под угрозу все живое на планете. Но хотим ли мы, что бы нас запомнили как поколение, которое зарыло голову в песок, которое занималось надувательством, пока планета горела?" - обратился Гутерриш к участникам конференции.

Другой путь генсек назвал "дорогой надежды", которая означает немедленное снижение количества выбросов углерода и использования угля. "Сегодня нам нужно ежегодно снижать на 7,6% количество выбросов в атмосферу", - уверен он.

Главная ответственность, по словам Гутерриша, ложится на страны с наиболее высокими показателями вредных выбросов в атмосферу. "Жизненно необходимо установить плату за выбросы углерода, только так появится шанс остановить безудержное изменение климата", - уверен он.

Руководитель ООН обратил внимание, что в некоторых странах продолжают строиться новые угольные электростанции. "Мы должны избавиться от этой зависимости от угля, или все наши действия по сдерживанию климатических изменений будут напрасны", - отметил Гутерриш.

"Настало время доказать серьезность нашего намерения остановить войну против природы, продемонстрировать политическую волю к тому, чтобы к 2050 году выполнить обещание по достижению углеродной нейтральности", - подчеркнул он. "Если мы сделаем хоть немного меньше, мы предадим все человечество и все последующие поколения", - заключил глава всемирной организации.