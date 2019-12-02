{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минобрнауки назвал три новых номинации конкурса "Моя страна - моя Россия"

Новый сезон конкурса стартовал 2 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в понедельник назвал три новых номинации, включенные во Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия", на котором рассматриваются молодежные проекты, в частности, в сфере образования.

Новый, 17-й по счету, сезон Всероссийского конкурса стартовал 2 декабря на площадке Совета Федерации.

"В 2020 году в рамках конкурса среди 20 номинаций появится специальная номинация для иностранных участников - для соотечественников, проживающих за рубежом. Она связана с развитием проектов городов-побратимов в разных государствах. Также мы реализуем проект по развитию экспорта российского образования. Важно, чтобы города, в которых будут учиться иностранные студенты, становились лучше, соответствовали лучшим мировым стандартам. Это важно в первую очередь для нас с вами, чтобы жить в России было комфортно. Наконец не могу не остановиться еще на одном проекте, который тоже является частью нового сезона нашего конкурса: это номинация для молодых журналистов. Очень важно, как они будут рассказывать о своей стране", - отметил министр.

Организаторы очень надеются, что идеи, которые будут предложены в новом сезоне, получат дальнейшее развитие в рамках национальных проектов, добавил он.

Всероссийский просветительский конкурс "Моя страна - моя Россия" проводится с 2003 года, в нем ежегодно принимают участие десятки тысяч россиян в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов страны. Конкурсанты предлагают и реализуют проекты, направленные на пространственное и социально-экономическое развитие российских городов и сел, улучшение в них качества жизни. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских некоммерческих организаций и бизнес-структур.

Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Росмолодежи, Российского общества "Знание" и Союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы". С 2019 года конкурс входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Кузнецова сообщила о смерти четырех детей при падении автобуса с моста в Забайкалье
Еще один несовершеннолетний, по словам детского омбудсмена, пострадал и сейчас находится в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС