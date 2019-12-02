Глава Минобрнауки назвал три новых номинации конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в понедельник назвал три новых номинации, включенные во Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия", на котором рассматриваются молодежные проекты, в частности, в сфере образования.

Новый, 17-й по счету, сезон Всероссийского конкурса стартовал 2 декабря на площадке Совета Федерации.

"В 2020 году в рамках конкурса среди 20 номинаций появится специальная номинация для иностранных участников - для соотечественников, проживающих за рубежом. Она связана с развитием проектов городов-побратимов в разных государствах. Также мы реализуем проект по развитию экспорта российского образования. Важно, чтобы города, в которых будут учиться иностранные студенты, становились лучше, соответствовали лучшим мировым стандартам. Это важно в первую очередь для нас с вами, чтобы жить в России было комфортно. Наконец не могу не остановиться еще на одном проекте, который тоже является частью нового сезона нашего конкурса: это номинация для молодых журналистов. Очень важно, как они будут рассказывать о своей стране", - отметил министр.

Организаторы очень надеются, что идеи, которые будут предложены в новом сезоне, получат дальнейшее развитие в рамках национальных проектов, добавил он.

Всероссийский просветительский конкурс "Моя страна - моя Россия" проводится с 2003 года, в нем ежегодно принимают участие десятки тысяч россиян в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов страны. Конкурсанты предлагают и реализуют проекты, направленные на пространственное и социально-экономическое развитие российских городов и сел, улучшение в них качества жизни. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских некоммерческих организаций и бизнес-структур.

Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Росмолодежи, Российского общества "Знание" и Союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы". С 2019 года конкурс входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".