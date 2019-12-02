Amazon изъял из продажи новогодние украшения с изображениями концлагеря в Освенциме

ВАРШАВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Интернет-магазин Amazon после громкого скандала был вынужден изъять из продажи новогодние украшения с изображениями концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Польский музей, созданный на месте бывшего концлагеря, раскритиковал продажу елочных игрушек с фотографиями лагеря смерти. Среди других товаров этой серии была открывалка для бутылок и коврик для компьютерной мыши. На изделиях можно было увидеть снимки бараков, ограждений с колючей проволокой, товарных вагонов, в которых в лагерь привозили людей.

"Продажа новогодних украшений с изображениями Освенцима не кажется нам правильным. Размещение Освенцима на открывалке для бутылок довольно тревожно и неуважительно", - написал в Twitter музей Аушвиц-Биркенау, опубликовав скриншоты с сайта Amazon и попросив компанию отозвать эти продукты из продажи.

Этот пост в Twitter широко прокомментировали интернет-пользователи. Информация вызвала всеобщее возмущение. Вскоре товары исчезли с сайта интернет-магазина.

Администрация Amazon, реагируя на взрыв общественного негодования, ограничилась лишь напоминанием продавцам о том, что они "должны поступать в соответствии с нормами продажи". "Те, кто их не соблюдает, будут иметь дело с последствиями, включая возможное удаление учетной записи", - предупредили в Amazon. Там дали понять, что в период активной торговли накануне больших праздников американскому сервису не всегда удается проверять все объявления на соответствие этим нормам.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше миллиона евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от полутора до двух миллионов человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.