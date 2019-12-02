В ГИБДД сообщили о снижении уровня смертности в ДТП в 2019 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция РФ скорректировала данные, отметив, что в этом году происходит снижение уровня смертности на дорогах страны почти на 9,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"В настоящее время общая статистика смертности в ДТП снижается, но на нее оказывают влияние резонансные дорожно-транспортных происшествия, как в Забайкалье. ГИБДД уделяет пристальное внимание основным факторам риска, способным привести к возникновению ДТП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего за 10 месяцев этого года произошло снижение количества погибших на дорогах страны на 9,4%, а ДТП с пострадавшими и погибшими уменьшилось на 3,5%. В понедельник замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что может произойти рост оперативных данных, так как статистика аварийности корректируется в течение 30 суток после ДТП.

Как подчеркнул ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлен на сокращение числа погибших на дорогах страны к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Таким образом, так называемый социальный риск через шесть лет не должен превышать четырех погибших на 100 тыс. населения.