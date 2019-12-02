Дума 3 декабря обсудит законопроект, который приравнивает электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, который в том числе приравнивает электронные сигареты к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский после заседания президиума фракции "Единая Россия".

"Во втором чтении мы рассмотрим мой законопроект о возможности установки специально выделенных помещений для курения в стерильных зонах наших авиаузлов, именно о возможности, а не об обязанности", - сказал парламентарий. "Одновременно завтра в первом чтении мы рассмотрим законопроект, внесенный членом Совета Федерации Валерием Рязанским, которым будет расширен перечень способов и устройств доставки никотина в организм человека, чтобы приравнять их использование к употреблению обычного табака со всеми ограничениями, которые уже установлены действующим законодательством", - подчеркнул он.

Боярский напомнил, что данная тема обсуждалась при рассмотрении в первом чтении законопроекта о возвращении курительных комнат в аэропортах. "Мы считаем несправедливым и неправильным, что обладатели дорогих устройств, так как iQOS, Glo, разных устройств для электронного выпаривания разных смесей, в том числе никотиносодержащих, имеют возможность курить их в ресторанах, барах, торговых центрах, в том числе в аэропортах, таким образом раздражая окружающих запахом, который от них исходит, - отметил политик. - Во-вторых, это можно считать элементом пропаганды курения, и, в-третьих, это может быть расценено как провокация простого курильщика закурить сигарету".

19 ноября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты и кальяны. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Также законопроектом вводится наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.