В Госдуме 6 декабря обсудят законодательные меры по борьбе с преследованием в интернете

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Круглый стол на тему преследований в интернете с угрозами жизни и здоровью граждан пройдет в Госдуме 6 декабря. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замглавы комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Фракция "Единая Россия" согласовала проведение 6 декабря в 11 часов круглого стола на тему назойливых преследований в сети Интернет, в том числе с угрозами убийством и нанесением вреда здоровью", - сказал Боярский, говоря о планах работы фракции на текущую неделю.

"На сегодняшний день не существует законодательных инструментов и механизмов ни для самих граждан, чтобы защитить свои права и обезопасить свою жизнь и здоровье, ни также для правоохранительных органов, которые отказывают в возбуждении уголовных дел по формальным признакам", - считает парламентарий.

К обсуждению, уточнил он, будут приглашены эксперты, адвокаты, представители правоохранительных структур, депутаты, а также сами жертвы интернет-преследований.