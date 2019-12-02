Минюст представил к отмене 3,7 тыс. актов СССР в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минюст России представил правительству перечень из более 3700 нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках проекта "регуляторной гильотины". Об этом говорится в опубликованном сообщении Минюста.

"Подготовлен проект постановления правительства РФ "О признании не действующими на территории Российской Федерации актов СССР и их отдельных положений", предусматривающий признание не действующими на территории Российской Федерации нормативных правовых актов СССР", - сообщили в министерстве.

В перечне представлены 3709 документов, начиная от постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 10 июля 1923 года "О мерах борьбы с проказой" и заканчивая постановлениями кабинета министров СССР от 5 августа 1991 года "О порядке и условиях бесплатного проезда народных депутатов СССР" и от 15 августа 1991 года "О выплате полевых денег слушателям и курсантам высших и специальных средних учебных заведений Министерства внутренних дел СССР".

Как отметили в Минюсте, перечень предлагаемых к признанию не действующими на территории РФ актов СССР подготовлен с учетом поручения правительства РФ, предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц и граждан. Он не содержит актов, имеющих историческое и культурное значение, а также актов, отменяющих действие социальных норм и профессиональные праздники, не включены в него и акты о районных коэффициентах и северных надбавках в сфере труда. "Проектом постановления отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике", - пояснили в Минюсте, отметив, что принятие постановления правительства позволит упорядочить и систематизировать законодательство РФ, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику.