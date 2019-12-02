МЧС России внепланово проверит места проведения детских новогодних представлений

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инспекторы государственного пожарного надзора проверят места новогодних праздничных гуляний в России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"С сегодняшнего дня по поручению правительства РФ проводятся внеплановые проверки объектов, задействованных в проведении общероссийской новогодней Кремлевской елки, а также новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. В их числе детские сады, школы, а также детские оздоровительные лагеря, в которых также будут проведены праздничные мероприятия во время зимних школьных каникул", - сказали в министерстве.

Особое внимание в МЧС будет уделено Кремлевской елке.

Проверки планируется завершить к середине декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве МЧС начало операцию "Новый год", в рамках которой будет проверено 290 мест праздничных новогодних гуляний. Также МЧС систематизирует перечень легальных продавцов пиротехники. Как и каждый год, будут определены места под площадки для запуска фейерверков. В новогодние праздники столичный главк МЧС перейдет на усиленный вариант несения службы. Безопасность горожан будут обеспечивать 500 сотрудников ведомства.