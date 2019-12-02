Во французский рейтинг лучших ресторанов мира вошло рекордное число заведений из России

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Двадцать девять российских ресторанов вошли в престижный рейтинг лучших заведений мира La Liste - 2020, который был создан по инициативе Министерства иностранных дел Франции. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в оргкомитете премии.

Столь большое количество российских заведений впервые фигурирует в "золотой тысяче" мирового рейтинга. В прошлом году их было 26, что также стало рекордом. В национальном зачете Россия поднялась с 11 на 8-е место из 195 стран.

Лучшим российским заведением был признан московский ресторан Twins Garden, который с 94 из 100 возможных баллов вошел в топ-200 по версии La Liste. Он вышел в лидеры среди российских заведений со второго места прошлогоднего рейтинга, который возглавлял ресторан "Савва" (отель "Метрополь"), закрывшийся на реновацию. В этом году три первые строчки достались московским заведениям, второе и третье места у White Rabbit и "Пушкин". Лучший ресторан не из Москвы или Санкт-Петербурга - La Colline из Большого Сареево (Московская область, Одинцовский район), он занял восьмое место российского топа, а его оценка выросла с 83,5 до 87 баллов по сравнению с прошлым годом.

Секрет успеха

"Общий уровень гастрономических заведений растет в Москве, Санкт-Петербурге и в России в целом, - сказала корреспонденту ТАСС президент фестиваля "Франко-российские гастрономические сезоны" Наталья Марзоева, комментируя свежий рейтинг. - Средний уровень не такой пока еще, как в Европе, но огромное количество очень хороших ресторанов".

Таким успехом российские заведения, по ее словам, обязаны не в последнюю очередь Чемпионату мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. "Он простимулировал туристический поток, и за счет этого российские рестораны поднялись [в рейтинге]", - добавила она, напомнив, что La Liste основан не на персональной оценке шеф-поваров, а на отзывах прессы и наиболее влиятельных ресторанных рейтингов по всему миру.

Марзоева отметила, что работа в условиях многолетнего продовольственного эмбарго пошла на пользу не только российским рестораторам, но и представителям сельскохозяйственной отрасли. "Ресторанные рейтинги обращают внимание на то, что шеф-повара готовят из локальных продуктов, из свежих, - пояснила она. - Это все, естественно, стимулирует сельское хозяйство, оно напрямую завязано с ресторанным бизнесом".

Лучшие в мире

В этом году авторы рейтинга собрали отзывы о 20 тыс. заведений со всего мира. Бессменным лидером с 99,5 баллами уже четвертый год подряд остается ресторан прославленного французского шеф-повара Ги Савуа, носящий его имя. Еще три заведения получили аналогичную оценку: нью-йоркское заведение Le Bernardin и японские Ryugin и Sugalabo. В "золотой тысяче" японские заведения сохраняют численный перевес, пусть и меньший, чем годом ранее (130 против 148 заведений), следом за ними 116 французских и 113 американских.

"Это определенно не значит, что кухня одной страны лучше, чем другой. Просто это значит, что определенное количество ресторанов наши источники определяют как лучшие, - подчеркивают организаторы. - Если же посмотреть на то, что готовят в большинстве из 20 тыс. заведений в нашей базе, то взгляд на национальную кухню поменяется моментально: итальянская и японская первые в мире, следом за ними - китайская".

Рейтинг La Liste существует с 2015 года и составляется на основе сотен гастрономических гидов и отзывов на интернет-сайтах вроде Yelp и TripAdvisor, а также рецензий СМИ. В нем учитываются заведения из 195 стран мира. Он был создан по инициативе Министерства иностранных дел Франции в противовес британскому рейтингу "Лучшие 50 ресторанов мира", который французы обвиняют в недостаточном внимании к своим заведениям. Рейтинг La Liste варьируется от 80 до 100 баллов, а система подсчета подразумевает минимальную разницу оценок участников в 0,25 балла.