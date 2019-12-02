{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во французский рейтинг лучших ресторанов мира вошло рекордное число заведений из России

В национальном зачете по версии La Liste Россия поднялась с 11-го на 8-е место из 195 стран

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Двадцать девять российских ресторанов вошли в престижный рейтинг лучших заведений мира La Liste - 2020, который был создан по инициативе Министерства иностранных дел Франции. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в оргкомитете премии.

Столь большое количество российских заведений впервые фигурирует в "золотой тысяче" мирового рейтинга. В прошлом году их было 26, что также стало рекордом. В национальном зачете Россия поднялась с 11 на 8-е место из 195 стран.

Лучшим российским заведением был признан московский ресторан Twins Garden, который с 94 из 100 возможных баллов вошел в топ-200 по версии La Liste. Он вышел в лидеры среди российских заведений со второго места прошлогоднего рейтинга, который возглавлял ресторан "Савва" (отель "Метрополь"), закрывшийся на реновацию. В этом году три первые строчки достались московским заведениям, второе и третье места у White Rabbit и "Пушкин". Лучший ресторан не из Москвы или Санкт-Петербурга - La Colline из Большого Сареево (Московская область, Одинцовский район), он занял восьмое место российского топа, а его оценка выросла с 83,5 до 87 баллов по сравнению с прошлым годом.

Секрет успеха

"Общий уровень гастрономических заведений растет в Москве, Санкт-Петербурге и в России в целом, - сказала корреспонденту ТАСС президент фестиваля "Франко-российские гастрономические сезоны" Наталья Марзоева, комментируя свежий рейтинг. - Средний уровень не такой пока еще, как в Европе, но огромное количество очень хороших ресторанов".

Таким успехом российские заведения, по ее словам, обязаны не в последнюю очередь Чемпионату мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. "Он простимулировал туристический поток, и за счет этого российские рестораны поднялись [в рейтинге]", - добавила она, напомнив, что La Liste основан не на персональной оценке шеф-поваров, а на отзывах прессы и наиболее влиятельных ресторанных рейтингов по всему миру.

Марзоева отметила, что работа в условиях многолетнего продовольственного эмбарго пошла на пользу не только российским рестораторам, но и представителям сельскохозяйственной отрасли. "Ресторанные рейтинги обращают внимание на то, что шеф-повара готовят из локальных продуктов, из свежих, - пояснила она. - Это все, естественно, стимулирует сельское хозяйство, оно напрямую завязано с ресторанным бизнесом".

Лучшие в мире

В этом году авторы рейтинга собрали отзывы о 20 тыс. заведений со всего мира. Бессменным лидером с 99,5 баллами уже четвертый год подряд остается ресторан прославленного французского шеф-повара Ги Савуа, носящий его имя. Еще три заведения получили аналогичную оценку: нью-йоркское заведение Le Bernardin и японские Ryugin и Sugalabo. В "золотой тысяче" японские заведения сохраняют численный перевес, пусть и меньший, чем годом ранее (130 против 148 заведений), следом за ними 116 французских и 113 американских.

"Это определенно не значит, что кухня одной страны лучше, чем другой. Просто это значит, что определенное количество ресторанов наши источники определяют как лучшие, - подчеркивают организаторы. - Если же посмотреть на то, что готовят в большинстве из 20 тыс. заведений в нашей базе, то взгляд на национальную кухню поменяется моментально: итальянская и японская первые в мире, следом за ними - китайская".

Рейтинг La Liste существует с 2015 года и составляется на основе сотен гастрономических гидов и отзывов на интернет-сайтах вроде Yelp и TripAdvisor, а также рецензий СМИ. В нем учитываются заведения из 195 стран мира. Он был создан по инициативе Министерства иностранных дел Франции в противовес британскому рейтингу "Лучшие 50 ресторанов мира", который французы обвиняют в недостаточном внимании к своим заведениям. Рейтинг La Liste варьируется от 80 до 100 баллов, а система подсчета подразумевает минимальную разницу оценок участников в 0,25 балла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Два человека вышли из состава Нобелевского комитета по литературе
Кристоффер Леандер объяснил свое решение тем, что академия еще недостаточно перестроилась после скандала 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС