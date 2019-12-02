ВЦИОМ: некоторые курильщики готовы вернуться к сигаретам в случае ограничений на вейпы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Распространение антитабачных ограничений на электронные сигареты и системы нагревания табака может стимулировать возвращение части потребителей (13%) к курению обычных сигарет, следует из данных опроса, опубликованных в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Антитабачная концепция Минздрава РФ до 2035 года, утвержденная кабмином 22 ноября, распространяется не только на сигареты, но также и на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.

"При введении не приемлемых для курящих россиян ограничений свободной продажи и использования электронных сигарет 54% респондентов не откажутся от них, несмотря на неудобства. Каждый десятый (13%) отметил, что будет вынужден вновь перейти на обычные сигареты, столько же будут искать то, что пока не подпадает под ограничения", - говорится в исследовании ВЦИОМ. В нем отмечено, что 13% курильщиков постараются совсем отказаться от табака и электронных сигарет.

Более половины (59%) россиян считают, что не стоит приравнивать вейпы и системы нагревания табака к обычным сигаретам, следует регулировать их продажу и потребление отдельным способом. "При этом 84% респондентов поддерживают полный запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним", - отмечено в соцопросе.

По данным ВЦИОМ, около 21% россиян курят обычные сигареты, 2% опрошенных предпочитают вейпы, устройства для нагревания табака или электронные сигареты, порядка 73% опрошенных россиян не курят. Около 98% из тех, кто предпочитает современные формы потребления никотина, ранее курили обычные сигареты. Почти каждый второй (49%) курильщик перешел на электронные сигареты в надежде, что от них меньше вреда здоровью, еще 48% отказались от обычных сигарет в пользу электронных из-за неприятного запаха. Почти треть курильщиков (29%) предпочли электронные сигареты из-за "отсутствия ограничений, возможности использовать устройства в тех местах, где курение запрещено (в транспорте, в ресторане)". Еще четверть россиян (25%) хотят бросить курить и считают электронные сигареты, вейпы и устройства для нагревания табака промежуточным шагом к полному отказу от курения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 ноября 2019 года, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет.