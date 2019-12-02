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Кризис на Украине

В ООН заявили, что более 400 тыс. детей на Украине нуждаются в психологической помощи

Это связано с тем, что дети "растут в условиях длительного конфликта"

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 400 тыс. детей нуждаются в психологической поддержке в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом заявил в понедельник в Женеве Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"На востоке Украины ЮНИСЕФ и его партнеры оказывают психологическую поддержку и информируют о минной опасности сотни тысяч детей, молодых людей и воспитателей", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "430 тыс. детей живут с психологическими травмами" и нуждаются в поддержке в связи в тем, что "растут в условиях длительного конфликта".

По данным ЮНИСЕФ, более 2 млн человек, включая детей, "подвергаются риску гибели или получения ран от противопехотных мин и других неразорвавшихся боеприпасов, поскольку восток Украины является сейчас наиболее загрязненным [минами] местом на Земле". Зарегистрирована гибель и ранение взрывами мин 172 детей. Детский фонд ООН напоминает, что в течение только нынешнего года было предпринято 36 атак на школы, а одна из школ подвергалась разрушениям 15 раз. В целом за время конфликта более 750 образовательных учреждений были повреждены или разрушены. Инфраструктура водоснабжения и санитарии в нынешнем году 80 раз подвергалась атакам.

Региональный директор Детского фонда ООН по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан, побывавший недавно на востоке Украины, заявил, что "давно требуется политическое решение". "Мы призываем все стороны конфликта прекратить бои", - отметил он, добавив, что ЮНИСЕФ и его партнеры готовы продолжать оказание помощи детям.

ЮНИСЕФ обратил внимание на недостаточное финансирование его программы срочной помощи на востоке Украины. Призыв к донорам о выделении средств на эти нужны на настоящий момент профинансирован лишь на 37%, а операции, касающиеся водоснабжения и санитарии, - только на 20%.

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