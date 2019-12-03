"Подвиг твой бессмертен": история мемориалов Неизвестному Солдату

День Неизвестного Солдата учрежден в память о безвестных российских и советских воинах, которые погибли в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Дата была выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. Первые памятники Впервые монумент в честь погибших безвестных воинов появился в Дании в 1858 году. Памятник, получивший название "Неизвестный пехотинец", был воздвигнут в городе Фредериция в память о солдатах, погибших здесь в июле 1849 года во время датско-прусской войны в сражении за обладание Герцогством Шлезвиг.

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В США подобный памятник был возведен после окончания войны Севера и Юга 1861–1865 годов в городе Билокси (штат Миссисипи). После окончания Первой мировой войны такие мемориальные комплексы появились во многих странах-участницах. В 1920 году — в Великобритании и Франции, в 1921 году — в США, Италии, Бельгии и Португалии, в 1922 году — в Чехословакии. К началу 1930-х годов монументы были сооружены также в Югославии, Румынии, Австрии, Венгрии, Польше и Греции. После окончания Второй мировой войны Могилы Неизвестного Солдата появились в Финляндии, на Филиппинах, в Бразилии, Японии, затем — в Турции, Советском Союзе, ГДР, Египте, Иране, Ираке, Сирии, Сомали, Зимбабве, Новой Зеландии и других государствах. Сейчас в мире насчитывается более сорока монументов Неизвестному Солдату. Как правило, это мемориальные захоронения погибших, личность которых установить не удалось. В отдельных случаях в качестве такого памятника может выступать кенотаф — символическая могила без захоронения. Могила Неизвестного Солдата в Москве В России традиция памятных захоронений павших, личность которых установить не удалось, ведет свою историю с монумента в память о жертвах Февральской и Октябрьской революций 1917 года и Гражданской войны (1917–1922), который был открыт 7 ноября 1919 года на Марсовом поле в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Здесь в братской могиле похоронены неизвестные рабочие и солдаты, погибшие в феврале 1917 года.

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В Москве Могила Неизвестного Солдата появилась в 1966 году: в преддверии 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой ЦК КПСС принял решение разместить мемориал в Александровском саду у стен Кремля. Для этого была создана специальная комиссия. 2 декабря останки неизвестного воина эксгумировали из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Здесь в декабре 1941 года шли бои, в ходе которых соединения 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского отразили наступление пехотных и танковых соединений вермахта. А 3 декабря прах перевезли в Москву. Гроб, увитый оранжево-черной лентой, опустили в могилу под залп артиллерийского салюта. 8 мая 1967 года мемориал "Могила Неизвестного Солдата" торжественно открыли и зажгли Вечный огонь, доставленный с Марсова поля. В декабре 1997 года у памятника появился постоянный пост почетного караула.

Описание Почетный караул на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, 1982 год © Василий Егоров/ТАСС

Памятники Неизвестному Солдату по всему миру В Великобритании мемориал Неизвестному Солдату был открыт 11 ноября 1920 года. В этот день в Вестминстерском аббатстве в Лондоне перезахоронили останки британского солдата, погибшего в Первой мировой войне. Торжественная церемония была приурочена ко второй годовщине Компьенского перемирия, последнего дня войны. На могильной плите высечена надпись: "Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу". Могила окружена бордюром из красных маков. Рядом с ней на колоннах аббатства установлен колокол с корабля "Верден", доставившего тело в Британию. Неизвестный солдат награжден высшей британской военной наградой — "Крестом Виктории" и почетной медалью Конгресса США.

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Во Франции останки неизвестного солдата, погибшего в сражении под Верденом в годы Первой мировой войны, были захоронены 11 ноября 1920 года в Париже под сводами Триумфальной арки. 28 января 1921 года на Могиле Неизвестного Солдата установили плиту с надписью: "Здесь покоится французский солдат, отдавший жизнь за Родину в войне 1914–1918 годов". 11 ноября 1923 года здесь был зажжен огонь памяти (первый мемориал Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата). Церемония символического зажжения огня проводится ежедневно. В США мемориал Неизвестным Солдатам был открыт на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном 11 ноября 1921 года. Здесь захоронены останки неопознанного солдата Первой мировой войны (привезены из Франции). Впоследствии сюда были перевезены останки неизвестных американских солдат, погибших во время Второй мировой, корейской и вьетнамской войн. Надпись на монументе гласит: "Здесь покоится в славе американский солдат, имя которого неизвестно никому, кроме Бога". У могилы каждый час меняется караул.

Описание У Могилы Неизвестного Солдата на Арлингтонском кладбище, 2015 год © T.J. Kirkpatrick/Getty Images

В Канаде кенотаф (с древнегреческого буквально "пустая могила") был открыт 11 ноября 1924 года в Монреале. Он посвящен солдатам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах, а также принимавшим участие в войне в Корее. Кенотаф выполнен из гранита и бронзы. На нем установлена табличка с надписью на английском и французском языках: "Слава Богу и памяти душ бессмертных, которым мы обязаны честью и миром". 21 мая 1939 года Национальный военный мемориал был открыт на площади Конфедерации в Оттаве. Первоначально он был посвящен участникам и жертвам Первой мировой войны, с 1982 года — канадцам, павшим во Второй мировой и корейской войнах. Мемориал состоит из 23 бронзовых фигур высотой 2,4 метра, которые представляют военных разных родов войск, выходящих из арки навстречу миру. На вершине арки на высоте 5,5 метра расположены скульптуры ангелов, держащих лавровый венок как символ мира. В 2000 году перед мемориалом соорудили Могилу Неизвестного Солдата (останки перевезены из Франции). Ежегодно в день памяти 11 ноября перед мемориалом проводятся митинги и торжественное возложение венков.

Описание Кенотаф в Монреале, 2019 год © Shutterstock/FOTODOM

Австралийский военный мемориал в Канберре, открытый 11 ноября 1941 года, посвящен памяти австралийских солдат, павших во всех войнах. Включает национальный военный музей, зал памяти с Могилой Неизвестного Солдата, исследовательский центр, а также сад скульптур.

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В Болгарии открытие памятника Неизвестному Солдату в Софии у собора Святой Софии состоялось 22 сентября 1981 года и было приурочено к 1300-летию создания Первого Болгарского царства. Посвящен болгарским солдатам, погибшим во всех войнах, когда-либо проходивших на территории Болгарии. У основания мемориала находятся урны с землей, привезенной с мест сражений под Шипкой и Стара-Загорой, где в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 годов проходили наиболее ожесточенные бои. На мраморной стене монумента высечены слова известного болгарского поэта Ивана Вазова, обращенные к павшим героям. Рядом с мемориалом на постаменте установлен бронзовый лев — символ Болгарии. Композицию дополняет Вечный огонь. В Греции памятник Неизвестному Солдату, расположенный на площади Конституции в Афинах, посвящен защитникам страны, погибшим в разных сражениях. Мемориал был открыт 25 марта 1932 года в День провозглашения независимости. На стене мемориала высечены названия всех стран, с которыми когда-либо воевала Греция, а также слова древнегреческого полководца Перикла о павших солдатах: "Достойным мужам — любая земля могила". На барельефе изображен умирающий древнегреческий воин. У комплекса горит Вечный огонь. Мемориал круглосуточно охраняется солдатами президентской гвардии, смена караула проходит каждый час.

Описание Могила Неизвестного Солдата в Варшаве, 1986 год © Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС