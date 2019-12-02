Росздравнадзор разработал комплексный подход к лечению пациентов с муковисцидозом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор в понедельник провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения пациентов с муковисцидозом. По итогам встречи разработаны меры по комплексному разрешению ситуации, сообщила пресс-служба ведомства.

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.

"В Росздравнадзоре прошло расширенное совещание, в котором приняли участие ведущие специалисты Минздрава России, департамента здравоохранения Москвы, представители министерства здравоохранения Московской области, главный детский пульмонолог и другие эксперты. Выработан план действий по приведенным выше ключевым направлениям. Разработаны меры по комплексному подходу к лечению пациентов с муковисцидозом, включая совершенствование клинических рекомендаций в части организации медицинской помощи, лекарственного обеспечения, лечебного питания пациентов с муковисцидозом", - говорится в сообщении.

"У организаций, объединяющих пациентов, страдающих муковисцидозом, будет запрошена и проанализирована информация обо всех выявленных нежелательных реакциях, а также случаях неэффективности лекарственных препаратов, включая антибиотики. Росздравнадзор уделит особое внимание сообщениям о возможных фактах отказа медицинских работников в фиксации нежелательных реакций, а также отказов рассмотрения врачебными комиссиями данных об индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов при муковисцидозе", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет обсужден вопрос обеспечения достаточных поставок в РФ оригинальных лекарств для муковисцидоза фармацевтическими производителями. Также рассматривается вопрос создания мобильного приложения для информационной поддержки пациентов с возможностью сообщения о нежелательных реакциях на лекарственные препараты. "В ближайшие дни начинается дополнительный отбор лекарственных препаратов, используемых в терапии муковисцидоза, в рамках выборочного контроля качества", - добавили в ведомстве.

29 ноября также прошла встреча представителей Минздрава, Росздравнадзора и Минпромторга с организациями пациентов по вопросам лекарственного обеспечения граждан, страдающих муковисцидозом. В ходе заседания были рассмотрены вопросы недоверия к дженерикам, а также мониторинг безопасности лекарств. В частности, было решено, что Росздравнадзор проведет дополнительный отбор лекарственных препаратов, применяемых при муковисцидозе в рамках выборочного контроля качества.

История вопроса

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Она также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения этого заболевания имеют аналоги на российском рынке. По предварительным данным Росздравнадзора, экспертизу качества и безопасности прошло от 11 до 17 аналоговых препаратов.